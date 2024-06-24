Güncel İlanlar

AŞÇI
WYNDHAM ANKARA OTEL WYNDHAM Ankara Otel'de gece vardiyasında çalışacak, disiplinli,
Bugün
AŞÇI
WYNDHAM ANKARA OTEL WYNDHAM Ankara Otel'de gece vardiyasında çalışacak, disiplinli,
Bugün
CAFE- BAR- RESTAURANT
ÖZLEM KEBAP PİDECİYE Paketçi Komi
Bugün
GÜVENLİK ELEMANI
ŞANVER GÜVENLİK TEMELLİ ve Kazan bölgesinde çalışacak, Bay Silahlı Güvenlik
Bugün
GÜVENLİK ELEMANI
ŞANVER GÜVENLİK GÖLBAŞI bölgesin'deki projemizde çalışacak şoförlüğü olan
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İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
EN- EZ İNŞAAT MANİSA Yunus.Emre Toki Şantiyemize Kamyon- Tır Şoförü,
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İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
GÜL İNŞAAT KAHRAMANMARAŞ Andırın'daki yol yapım işinde çalışacak Greyder
Bugün
KUAFÖR
LABLANCA KUAFÖR LABLANCA Kuaför'ün erkek bölümüne yüzdeli yada Maaş+ Primle
Bugün
PAZARLAMA SATIŞ
GÜVEN GRUP BETON Firmasında Deneyimli Pazarlama Satış Elemanı
Bugün
PAZARLAMA SATIŞ
ELAS PLASTİK ANKARA Akyut'taki Plastik fabrikamıza Bay Pazarlama Satış Elemanı
Bugün
SAĞLIK
ÖZEL ELMAS LAZER POLİKLİNİĞİ ACELE Kızılay polikliniğimize Lazer Bilen
Bugün
ŞOFÖR
MB KAYTAN GERSAN Sanayi sitesinde gıda firmasında SEVKİYAT ŞOFÖRLERİ
Bugün
ŞOFÖR
YLD ENDÜSTRİ MAKİNA KAZAN'daki Alüminyum Konik Direk fabrikamızda çalıştırılmak
Bugün
TEMİZLİK ELEMANI
ESRA BAŞER RESTAURANT İNCEK'teki Restaurantımıza Temizlik Elemanı
Bugün
TEMİZLİK ELEMANI
SARIOĞLU HURDACILIK SARIOĞLU Firmasında Servis ve Temizlik İşlerine Bayan
Bugün
TORNACI - KAYNAKÇI
YLD ENDÜSTRİ MAKİNA KAZAN'daki Alüminyum Konik Direk fabrikamızda çalıştırılmak
Bugün
VASIFSIZ ELEMANLAR
MB KAYTAN GERSAN Sanayi sitesinde gıda firmasında Paketlemeye bay- bayan eleman.
Bugün
VASIFSIZ ELEMANLAR
AKINCIOĞLU HURDACILIK HURDACIYA hurda ve maden işlerinden anlayan şoförlüğü olan
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KİRALIK DAİRE
KENT ELMLAK'TAN ANKARA/ Emek Mahallesi 73. Sokak Kat: 3 Oda Sayısı: 2+1
Bugün
AŞÇI
WYNDHAM ANKARA OTEL WYNDHAM Ankara Otel'de gece vardiyasında çalışacak, disiplinli,
Bugün
CAFE- BAR- RESTAURANT
KUMSAL LOKANTASI GOP'taki restaurantımıza Komi, Soğuk mezeci, Sıcaklara Kalfa ve
Bugün
KUAFÖR
DEZ KUAFÖR SAÇTAN Anlayan Manikürcüler, Güzellik Uzmanları, Estetisyenler,
Bugün
KURYE - KARGO
AN KURYE GENÇ emekliler, yetiştirilecek Yaya Kuryeler alınacaktır. Sağlık-1 Sok.
Bugün
OTO YIKAMA
METRO OTOPARKI OTO YIKAMA TECRÜBELİ yıkamacılar
Bugün
PAZARLAMA SATIŞ
ELAS PLASTİK ANKARA Akyut'taki Plastik fabrikamıza Bay Pazarlama Satış Elemanı
Bugün
TEMİZLİK ELEMANI
ÖZLEM TEMİZLİK SİNCAN ve Eryaman civarından DENEYİMLİ- Deneyimsiz Bayan
Bugün
VASIFSIZ ELEMANLAR
SERKAN ÇOLAK REKLAM İVEDİK'te Tabela Atölyesine, Vasıfsız 20- 40
Bugün
CAFE- BAR- RESTAURANT
LAZPİ PİDE RESTAURANT KIZILAY'daki restaurantımıza Balıktanda anlayan
Bugün
SEKRETER
SIHHIYE'DEKİ OFİSİMİZE AVUKATLIK ofisine bilgisayar kullanabilen yemek, temizlik
Bugün
AKARYAKIT
MİLANGAZ LPG OSTİM'deki Otogaz istasyonumuza
1 gün
LANDRONİK OTOMOTİV ERYAMAN'daki evimizde Sabah: 08:30 Akşam: 19:00 şeklinde yada
DOKTOR RAUF KOÇ ACİL Kadın Hastalıkları, Doğum
SAHİBİNDEN YAZLIK Kuşadası'nda Deniz Manzaralı Rezidanslar. (Takas yapılabilinir)
DEZ KUAFÖR DEVREN Güzellik Salonu,
ESRA BAŞER RESTAURANT İNCEK'teki Restaurantımıza Yeni kuracağımız mutfak ekibimize
ESRA BAŞER RESTAURANT İNCEK'teki Restaurantımıza deneyimli Bulaşıkçı
BAGİ İNŞ ENERJİ ÇANKAYA'daki evimizde Yemek ve Temizlik işlerine
İNŞAAT MÜHENDİSİYİM İŞ ARIYORUM İletişim Bilgileri Egemen Adil
ÖZEL BAŞAK TIP MERKEZİ Ankara Hüzeyingazi'deki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize
RE.DA.PA TUR ŞİRKETLER GRUBU ANTALYA'da çalışacak otobüs şöförleri
SAHİBİNDEN VİLLA BODRUM Akyarlar'da sahibinden çok özel konumda 5+2 havuzlu lüks
SIHHIYE'DEKİ OFİSİMİZE AVUKATLIK ofisine bilgisayar kullanabilen yemek, temizlik
ALP ERENLER KARGO ŞEHİRİÇİ dağıtım ve toplama yapacak E-Ehliyetli Şoför.
YILMAZ HAFRİYAT MAMAK civarında oturan tecrübeli, harfiyat kamyon
GÜVEN GRUP HAZIR BETON ŞAŞMAZ'daki hazır beton santralimizde çalışacak Beton
ELAZIĞ'da Miyadin Köyünde Satılık Tarla.
ESRA BAŞER RESTAURANT İNCEK'teki Restaurantımıza Yeni kuracağımız mutfak ekibimize
SENYAPI İNŞAAT LOGO GO PROGRAMINI BİLEN Excel Programına hakim, 21- 35 yaşlarında
ARTEMİZ GALVANİZ OSTİM'deki fabrikamızda vardıyalı çalışacak bay vasıfsız
REALTY WORLD EGE'DEN 4+ 1 Yalı Dairesi 3.250.000
ÇARPİ TURİZİM İSTANBUL Yolundaki restaurantımıza Karadeniz Pide Ustası,
BÜLENT KAYA UYUMSOFT kullanabilen, Fatura kesip, müşteri carisinin kontrolünü
SAHİBİNDE SATILIK İSTANBUL FENERBAHÇE Dalyan'da, 95m² net, önünde 350m² muhteşem
ANTAKYA KÖFTECİSİ KIZILAY'daki Antakya Köftecisi'ne Mutfak Elemanı, Bulaşıkcı,
ERARSLAN ORMAN ÜRÜNLERİ AKYURT'taki Fabrikamıza zirve kullanabilen
KUMSAL LOKANTASI BALIK Izgaradan anlayan Bay Usta yada Usta Yardımcısı ve tavadan
PİYATA CAFE BAYAN HASTA BAKICI ERKEK hasta bakacak Yatılı Bayan. Maaş 25.000
SACHA KUAFÖR ANKARA / Keçiören'deki bayan kuaförümüze Manikür, Pedikür,
ÖZKAR MAKİNA SANAYİ ANKARA SİTELER'DEKİ MAKİNA firmamızda çalışacak Boyacı
ANIL BİLGİSAYAR BEŞEVLER'deki ofisimizde çalışacak YEMEK ve Temizlik